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В России появятся два новых аккумуляторных завода

«Росатом» построит две гигафабрики по производству батарей для электромобилей

Госкорпорация «Росатом» планирует в ближайшие годы ввести в строй две гигафабрики для производства аккумуляторных ячеек и батарей для электромобилей.

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Операционные функции на этих предприятиях будет выполнять компания «Рэнера», которая является дочерней структурой концерна ТВЭЛ, входящего в состав «Росатома», рассказал на Международном автомобильном научном форуме (МАНФ-2024) заместитель гендиректора «Рэнеры» Александр Камашев.

Предприятия будут преимущественно производить литий-ионные аккумуляторные ячейки, скорость выпуска составит одну штуку в секунду. Эти ячейки будут собираться в модули и батареи для различных типов техники, от небольших городских электрокаров до крупногабаритных электробусов и карьерных самосвалов.

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Общая мощность двух фабрик составит 36 млн ячеек в год. Стандартизированные батареи для российского электротранспорта позволят снизить затраты и увеличить объемы производства, рассказали в «Росатоме».

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Drom.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Максим Константинов/ТАСС
Количество просмотров 19
17.10.2024
Фото:Максим Константинов/ТАСС
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