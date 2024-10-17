В России появятся два новых аккумуляторных завода
Госкорпорация «Росатом» планирует в ближайшие годы ввести в строй две гигафабрики для производства аккумуляторных ячеек и батарей для электромобилей.
Операционные функции на этих предприятиях будет выполнять компания «Рэнера», которая является дочерней структурой концерна ТВЭЛ, входящего в состав «Росатома», рассказал на Международном автомобильном научном форуме (МАНФ-2024) заместитель гендиректора «Рэнеры» Александр Камашев.
Предприятия будут преимущественно производить литий-ионные аккумуляторные ячейки, скорость выпуска составит одну штуку в секунду. Эти ячейки будут собираться в модули и батареи для различных типов техники, от небольших городских электрокаров до крупногабаритных электробусов и карьерных самосвалов.
Общая мощность двух фабрик составит 36 млн ячеек в год. Стандартизированные батареи для российского электротранспорта позволят снизить затраты и увеличить объемы производства, рассказали в «Росатоме».
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Источник: Drom.ru