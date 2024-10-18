МАДИ призывает водителей не останавливаться на вылетных магистралях

Это может привести к серьезной аварии.

Не останавливайтесь на вылетных магистралях! Это опасно из-за высокой скорости потока, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. Другие водители могут не успеть затормозить перед стоящим автомобилем.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, что за девять месяцев МАДИ выявила более 126 тысяч случаев остановки машин на вылетных магистралях столицы. Все нарушители ПДД получили штрафы в размере трех тысяч рублей.

Пять вылетных магистралей, где водители чаще всего парковались под запрещающими остановку знаками:

Варшавское шоссе – 16 346 нарушений;

Волгоградский проспект – 13 996 нарушений;

Ярославское шоссе – 12 875 нарушений;

Каширское шоссе – 11 401 нарушение;

Рязанский проспект – 10 612 нарушений.

«Мы призываем водителей соблюдать ПДД и не останавливаться на вылетных магистралях. Это не только влечет за собой штраф, но и грозит аварией с непоправимыми последствиями. Мы стремимся к нулевой смертности на дорогах по задаче Мэра Москвы», – добавил Максим Ликсутов.

Сообщить о нарушении правил остановки и стоянки можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

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