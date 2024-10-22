Самые дешевые новые машины в России: цена от ₽700 тыс.

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Топ-10 самых доступных новых автомобилей в России в октябре 2024 года

По последним данным, самым доступным новым автомобилем в России остается Lada Granta, ее цена начинается от 700 000 рублей за версию с 1,6-литровым двигателем и МКП.

Lada Granta
Lada Granta
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Далее следует внедорожник Lada Niva Legend, стоимость которого стартует от 981 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и МКП.

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

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В ценовом диапазоне от 1,3 до 1,5 миллиона рублей представлены Lada Niva Travel с 1,7-литровым мотором и обновленная Lada Vesta с 90-сильным двигателем. Далее следует УАЗ Хантер по цене от 1 510 000 рублей с бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. и механикой.

Lada Niva Travel
Lada Niva Travel

Среди иномарок дешевле всех оказался китайский кроссовер Livan X3 Pro по цене от 1 559 000 рублей с 1,5-литровым мотором мощностью 103 л.с. и вариатором. Седан Changan Alsvin предлагается от 1 650 000 рублей с 98-сильным мотором и роботом.

Livan X3 Pro
Changan Alsvin

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Замыкают топ-10 самых дешевых машин на российском рынке Lada Largus (от 1 660 000 рублей), УАЗ Патриот (от 1 680 000 рублей) и Москвич 3 (от 1 700 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АвтоВАЗ
Количество просмотров 5
22.10.2024
Фото:Depositphotos | АвтоВАЗ
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