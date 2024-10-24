Спрос на гибриды и электромобили активно растет в России

В РФ в 2,5 раза вырос спрос на новые машины с альтернативными двигателями

В России в 2,5 раза вырос спрос на новые автомобили с альтернативными двигателями (электрическими, газовыми, гибридными). По данным банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», продажи бензиновых машин увеличилась лишь на 60%, а дизельных уменьшились почти на треть. Наиболее популярны машины с альтернативными моторами в регионах Северного Кавказа, Сибири, Юга и Поволжья.

По итогам трех кварталов 2024 года доля машин с бензиновыми моторами в сегменте новых машин составила 93,7% (год назад было чуть меньше – 93,4%). Автомобили на альтернативном топливе занимают около 5% первичного рынка. Однако они имеют высокую динамику роста: их продажи в январе-сентябре 2024 года выросли с 22,1 тысячи (данные за тот же период 2023 года) до 56,1 тысячи.

Больше всего вырос спрос на гибриды: их за три квартала 2024 года россияне купили более 41 тысяч (годом ранее – 12,5 тысячи). Спрос на электромобили увеличился на 60% (до 14,3 тысячи), авто на газе – на 13% (до 754 штук).

Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников пояснил, что доля бензиновых авто на рынке подержанных машин сегодня составляет 89%. На фоне высоких кредитных ставок спрос на них сейчас упал. В плюсе оказались электромобили (примерно 3%), так как в страну ввезли их в большом объеме. С сентября идет небольшое снижение реализации «электричек»

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Источник: «Известия»