Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
17 полезных покупок к… зимним шинам
25 октября
17 полезных покупок к… зимним шинам
Пора переобуваться и при этом экономить и...
«Батарея может вздуться и загореться»: самые частые поломки у электрокаров зимой
25 октября
«Батарея может вздуться и загореться»: самые частые поломки у электрокаров зимой
Fit Service: главная проблема электрокаров...
Салон Chevrolet Tahoe может быть 7- или 8-местным (в обоих случаях с тремя сиденьями на третьем ряду). На фото – 7-местная версия.
25 октября
Рама, полный привод, огромный ресурс — выносливый автомобиль за 1,5 млн
«За рулем» изучил ресурс вместительного...

«Батарея может вздуться и загореться»: самые частые поломки у электрокаров зимой

Fit Service: главная проблема электрокаров зимой в РФ – снижение запаса хода

Из-за морозов у электромобиля падает эффективность работы батареи и сокращается запас хода, снижается скорость заряда и больше энергии тратится на обогрев салона машины, рассказал технический директор сети Fit Service Алексей Рузанов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Из-за дорожных реагентов могут пострадать электрика и кузов авто, считает эксперт «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Сергей Власов.

«Из-за перепадов температуры батарея машины может вздуться и даже загореться», – рассказал эксперт.

Рекомендуем
Автомат Aisin, атмосферный мотор – этот внедорожник вошел в топ-5 самых надежных

При этом владельцы электрокаров так же, как и собственники машин с ДВС, сталкиваются с обмерзанием замков, дверных ручек, стеклоподъемников и падением заряда в обычном аккумуляторе, который питает бортовую электрику, отметил главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 7
25.10.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0