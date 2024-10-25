Кроссовер дешевле 1,5 млн рублей: что это за автомбиль

В КНР начались предпродажи нового электрического кроссовера SAIC MG ES5

2 ноября в Китае начнутся предпродажи полностью электрического кроссовера MG ES5 производства SAIC по цене около 100 000 юаней, или около 1,4 млн рублей по курсу.

Автомобиль позиционируется как модель для глобального рынка, и в обозримом будущем производитель планирует начать экспортировать кроссовер в Европу. Он отличается закрытой решеткой радиатора, окрашенными в черный цвет колесными арками и пятиспицевыми колесными дисками, доступными в двух размерах: 17 или 18 дюймов.

SAIC MG ES5

Длина кузова составит 4476 мм при колесной базе 2730 мм. У автомобиля 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, плавающий 15,6-дюймовый центральный дисплей информационно-развлекательной системы со встроенной операционной системой AliOS, трехспицевый мультируль, а также беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Количество физических кнопок внутри кроссовера было сведено к минимуму.

SAIC MG ES5

Новый кроссовер MG построен на архитектуре Nebula от SAIC и приводится в движение установленным на задней оси электромотором, мощность которого достигает 168 л.с., а максимальный крутящий момент – 250 Нм. Питается автомобиль от литий-железо-фосфатного аккумулятора производства совместного предприятия CATL-SAIC, емкостью 49,1 или 62,2 кВт.ч, что обеспечивает запас хода по циклу CLTC от 425 до 525 км. Разгон от 0 до «сотни» у нового кроссовера занимает 8 секунд.

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Источник: CarNewsChina