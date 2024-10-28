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В Банке России рассказали о последствиях повышения утильсбора

Глава ЦБ Набиуллина: Повышение утильсбора приведет к росту инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что увеличение утилизационного сбора заметно повлияет на инфляцию.

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Она отметила, что в ближайшие месяцы рост цен будет подвержен влиянию этого повышения, так как легковые автомобили составляют 4,6% потребительских расходов.

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По ее словам, признаков замедления инфляции не наблюдается: в сентябре темпы роста цен снова ускорились, особенно в устойчивой части, то есть в тех сегментах, где цены обычно остаются стабильными и предсказуемыми. Это может указывать на стабильно-растущий инфляционный пресс в экономике.

В связи с этим Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5% с ранее ожидаемых 6,5-7%, а на 2025 год — до 4,5-5% с 4-4,5%.

С 1 октября утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России увеличился на 70-85%, а с 1 января 2025 года ставка будет индексироваться на 10-20% ежегодно. В минувшую пятницу Банк России поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта до рекордного 21% годовых.

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Согласно данным Росстата, с января по сентябрь 2023 года в России было произведено 675,9 тыс. автомобилей, что на 34,9% превышает показатели того же периода прошлого года. Этот рост связан с перезапуском ранее остановленных заводов. Однако, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, увеличение производства не гарантирует успешных продаж.

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Количество просмотров 11
28.10.2024
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