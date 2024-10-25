Отечественный автопром не знает, как продать машины россиянам

Шапарин про автопром: недостаточно выпустить больше машин, их еще нужно продать

С производством автомобилей в России дела идут довольно неплохо: с января по сентябрь было выпущено 675,9 тыс. транспортных средств, что на 34,9% больше, чем в тот же период прошлого года, по данным Росстата. Увеличение объемов связано с перезапуском ранее остановленных заводов.

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начался выпуск кроссоверов бренда Хcite, а также возобновлено производство моделей Solaris (ранее Hyundai и Kia). В Калужской области была восстановлена сборка Citroen, а компания Sollers начала выпуск автобусов и грузовиков под своим брендом в Владивостоке и Ульяновске соответственно. В Калининграде стартовал выпуск автомобилей Amderauto и Forthing, а также грузовиков Ambertruck.

В Ижевске начали производить Lada Largus, которая до 2022 года собиралась в Тольятти. В Тульской области на заводе Haval начался выпуск внедорожника H3, а Липецкий автозавод Evolute начал сборку гибридного кроссовера i-Space.

Однако, как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, недостаточно просто увеличить выпуск новых автомобилей — их нужно еще и суметь продать. Он подчеркнул, что с учетом ожидаемого роста цен и повышения ставок по автокредитам это становится все более сложной задачей.

Шапарин добавил, что меняется поведение покупателей: все больше людей предпочитают каршеринг или подписку на автомобили вместо их покупки. Это происходит на фоне планов властей по сокращению парковок возле жилых домов, что может привести к отказу от личного автомобиля из-за отсутствия места для парковки. В таких условиях для значительного роста производства автомобилей в стране нет серьезных предпосылок, хотя в следующем году, вероятно, будет наблюдаться дальнейший прогресс, но не такими темпами, как прежде, полагает эксперт.

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Источник: «Известия»