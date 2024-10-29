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Минстрой предупредили о рисках из-за решения о сокращении парковок

Миронов попросил Минстрой не допустить перегибов при сокращении парковок в РФ

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов попросил Минстрой не допустить перегибов при сокращении парковок около жилых домов.

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В документе уточняется, что, признавая в целом необходимость комплексного развития территорий, принимая во внимание происходящие в настоящее время в России процессы урбанизации и вызванные этим планы по структурированию управления дорожным хозяйством, нельзя не признать, что при этом есть риск негативного влияния решения о сокращении парковочных мест в жилых кварталах.

Миронов заметил, что решение без его широкого общественного обсуждения может иметь негативные последствия, например, привести к росту общественного недовольства.

Политик предложил вынести это решение на общественное обсуждение с привлечением независимых экспертов.

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11 октября Минстрой внес в правительство «дорожную карту» по совершенствованию парковок. Документ подразумевает широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными ЖК экономкласса. В ведомстве это объясняют необходимостью развития общественного транспорта.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомая Skoda теперь доступна в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 18
29.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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