Не сотрудничающие с Евросоюзом автоконцерны будут платить пошлины в размере 35,3%

Евросоюз с 30 октября ввел дополнительные пошлины на электрокары из Китая

Евросоюз накануне обнародовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары китайского производства в размере до 35,3%, документ вступает в силу сегодня, 30 октября 2024 года.

«Настоящий регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза, является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах», – говорится в тексте документа.

При этом в Брюсселе утверждают о продолжении поиска взаимного решения с Пекином по этому вопросу. В официальном пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что пошлины на электроавтомобили компании BYD составят 17,0%, Geely – 18,8%, SAIC – 35,3%. Автомобили других автоконцернов, сотрудничающих с ЕК, будут облагаться пошлиной в размере 20,7%.

«После обоснованного запроса компании Tesla на индивидуальный расчет пошлины, такая пошлина будет назначена в размере 7,8%. Все остальные не сотрудничающие компании будут облагаться пошлиной в размере 35,3%», – говорится в документе.

Отмечается, что введенные Еврокомиссией в июле текущего года предварительные пошлины на электрокары из Китая не будут взыскиваться.

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Источник: ria.ru