Покупателей электрокаров предупредили о серьезной угрозе
В России научились завышать остаточный ресурс батарей электрокаров перед их продажей по аналогии со скручиванием пробега автомобиля на одометре, информирует «Союз автосервисов».
Самой дорогой деталью в электромобиле является батарея, которая выступает также показателем износа авто. Выяснилось, что подделка показателя остаточной емкости батареи вышла на промышленный уровень, сообщили в «Союзе автосервисов».
Устройство, которое способно завысить остаточный ресурс батареи, работает от дистанционного брелока. Его включают во время осмотра автомобиля перед продажей, и покупатель видит на панели приборов, что аккумулятор якобы находится в хорошем состоянии. После отключения устройства показатели опускаются до реальных значений, менее 50%.
Удалось установить, что подобное можно проделать с электромобилями Nissan Leaf, рассказали в «Союзе автосервисов».
Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: «Союз автосервисов»