Покупателей электрокаров предупредили о серьезной угрозе

«Союз автосервисов»: в России научились скручивать пробег батареи электромобилей

В России научились завышать остаточный ресурс батарей электрокаров перед их продажей по аналогии со скручиванием пробега автомобиля на одометре, информирует «Союз автосервисов».

Самой дорогой деталью в электромобиле является батарея, которая выступает также показателем износа авто. Выяснилось, что подделка показателя остаточной емкости батареи вышла на промышленный уровень, сообщили в «Союзе автосервисов».

Устройство, которое способно завысить остаточный ресурс батареи, работает от дистанционного брелока. Его включают во время осмотра автомобиля перед продажей, и покупатель видит на панели приборов, что аккумулятор якобы находится в хорошем состоянии. После отключения устройства показатели опускаются до реальных значений, менее 50%.

Удалось установить, что подобное можно проделать с электромобилями Nissan Leaf, рассказали в «Союзе автосервисов».

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Источник: «Союз автосервисов»