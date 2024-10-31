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Торговая война Китая с Евросоюзом: Пекин в ответ на введение пошлин подал иск в ВТО

Пекин призвал китайские автоконцерны приостановить инвестиции в страны Евросоюза

Правительство Китая призвало местных автопроизводителей прекратить инвестиции в страны Европы, поддерживающие дополнительные пошлины на китайские электромобили. Новость об этом распространили зарубежные СМИ.

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«Пока Пекин продолжает переговоры об альтернативе тарифам, китайским автопроизводителям, включая BYD, SAIC и Geely, на встрече с министерством торговли 10 октября было сказано, что они должны приостановить свои планы по инвестициям в такие активы, как заводы, в странах, которые поддержали предложение», – пишут таблоиды со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в настоящее время ведущий экспортер китайских автомобилей – госкомпания SAIC – занимается поисками земли для строительства завода по производству электрокаров в Европе. Кроме того, во Франции до конца текущего года планируется открыть второй европейский центр запчастей.

В свою очередь, правительство Италии ведет переговоры об инвестициях с компаниями Chery и Dongfeng. При этом обе страны предупреждают о возможных рисках для европейских автопроизводителей со стороны КНР.

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BYD строит завод в Венгрии – эта страна проголосовала против введения пошлин. Компания даже рассматривает возможность переноса европейской штаб-квартиры из Нидерландов в Венгрию.

Напомним, Евросоюз во вторник, 29 октября, опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, документ вступил в силу 30 октября. В ответ министерство коммерции Китая подало иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
31.10.2024
Фото:Unsplash
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