Отечественный автомобиль оснастят искусственным интеллектом

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В Сети появилось фото Lada e-Aura с салоном из...

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В Сети появилось фото Lada e-Aura с салоном из кожи красного цвета

В Сети показали салон отечественного электрокара Lada e-Aura с салоном из кожи красного цвета. Официальные снимки опубликовала на своем сайте пресс-служба АВТОВАЗа.

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Новинку протестировал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе посещения производственной площадки автопроизводителя. На снимке показан салон электрического автомобиля с капитанскими креслами из натуральной кожи красного цвета.

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У Lada e-Aura есть консоль с широким подлокотником, в нее встроена панель с четырьмя компактными сенсорными экранами. С их помощью пассажиры смогут управлять дополнительными функциями автомобиля.

На АВТОВАЗе подчеркнули, что совместно с «Ростелекомом» и компанией «ИТЭЛМА» в настоящее время обсуждаются планы по созданию системы управления цифровой средой «Система управления цифровой средой автомобиля на базе отечественной операционной системы «Аврора» (Аврора-Авто).

«Сегодня автомобиль становится все больше похож на электронный девайс, и крайне важно, чтобы современное программное обеспечение, которое лежит в основе управления многими системами автомобиля, обладало не только функцией кибербезопасности, но и статусом технологического суверенитета», – рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Напомним, трехстороннее соглашение АВТОВАЗа, компаний «ИТЭЛМА» и «Ростелеком» представители компаний подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в июне 2024 года.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
31.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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