Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Changan CS35 Plus
31 октября
Россиянам рассказали, какие из популярных кроссоверов сильнее теряют в цене
НАПИ: кроссовер Changan CS35 Plus за 3 года...
Россияне потратили на подержанные авто около 14% от бюджета РФ
31 октября
Россияне потратили на подержанные авто около 14% от бюджета РФ
«Автостат»: с начала года россияне потратили на...
Пьяного стрелка сотрудники ДПС ловили в Краснодаре
31 октября
Пьяного стрелка сотрудники ДПС ловили в Краснодаре
В Краснодаре водитель иномарки устроил погоню...

За что водители любят осень? Неожиданные ответы!

«За рулем»: четверть российских автомобилистов радуются скорой зиме

Самым раздражающим фактором осени российские автомобилисты сочли дожди и грязь. Но ведь в осенней поре есть и приятные моменты, коих немало! В чем же заключается наслаждение от межсезонья и есть ли оно вообще? На второй вопрос само по себе отвечает голосование «За рулем» в Viber – на вопрос «Что в осени вам нравится больше всего?» ответили более 2,6 тысяч человек.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

И 7% из этого количество самым большим плюсом осени считают окончание дачного сезона, завершение всех работ на «фазенде» и отсутствие необходимости ездить на нее каждые выходные. Еще 13% по нраву осенняя прохлада и уют, который дает автомобиль.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Еще чуть более крупная группа из 15% – это те, кто больше всего в приходе холодов ценит отсутствие насекомых, забивающих радиатор, облепляющих стекло и фары. А более четверти респондентов признались, что с радостью ждут скорого прихода зимы – для них именно это ожидание наполняет осень радостью.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ну а самая крупная группа, аж 39% – это те, кто ценит осень за красоту природы, и это тот случай, когда редакция «За рулем» с большинством полностью согласна (хотя со всеми – тоже): не зря же мы собрали огромное количество крутых туристических маршрутов по России. Рекомендуем ознакомиться и еще успеть захватить «пышное природы увяданье» в этом году.

  • «За рулем» можно читать в Viber

«За рулем» рекомендует эти онлайн-сервисы для путешествий

Яндекс.Путешествия – крупнейший сервис среди агрегаторов аренды отелей. Каждый шестой пользователь, искавший жильё онлайн, делал бронирование с его помощью. В течение пяти дней после выселения можно получить кэшбек 20% баллами Плюса.
Островок RU – предлагает более миллиона объектов размещения в 220 странах мира — гостиницы, хостелы, апартаменты — по разумным ценам. Программа лояльности «Банк снов» позволяет постоянным клиентам экономить деньги, а круглосуточный контактный центр доступен по телефону, почте, в социальных сетях и мессенджерах.
Суточно.ру – 280 тыс. вариантов квартир, отелей и гостевых домов для поездок по России и зарубежью. При внесении предоплаты банковскими картами «Мир», «Visa», «Mastercard», «Сбербанк Онлайн», «СБП» и другими можно получить до 30% кэшбека в виде бонусов. Бонусами можно оплатить до 10% от стоимости проживания или поделиться с друзьями.
Реклама: ООО «ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ», ИНН: 7704340327, erid 5jtCeReNwxHpfQTDvQsWzkg
ООО "БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ", ИНН: 7703389880, erid LatgBahgi
ООО "СУТОЧНО", ИНН: 7709908155, erid 5jtCeReNwxHpfQTFQcJ57PH

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 11
31.10.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0