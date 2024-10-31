За что водители любят осень? Неожиданные ответы!

«За рулем»: четверть российских автомобилистов радуются скорой зиме

Самым раздражающим фактором осени российские автомобилисты сочли дожди и грязь. Но ведь в осенней поре есть и приятные моменты, коих немало! В чем же заключается наслаждение от межсезонья и есть ли оно вообще? На второй вопрос само по себе отвечает голосование «За рулем» в Viber – на вопрос «Что в осени вам нравится больше всего?» ответили более 2,6 тысяч человек.

И 7% из этого количество самым большим плюсом осени считают окончание дачного сезона, завершение всех работ на «фазенде» и отсутствие необходимости ездить на нее каждые выходные. Еще 13% по нраву осенняя прохлада и уют, который дает автомобиль.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Еще чуть более крупная группа из 15% – это те, кто больше всего в приходе холодов ценит отсутствие насекомых, забивающих радиатор, облепляющих стекло и фары. А более четверти респондентов признались, что с радостью ждут скорого прихода зимы – для них именно это ожидание наполняет осень радостью.

Ну а самая крупная группа, аж 39% – это те, кто ценит осень за красоту природы, и это тот случай, когда редакция «За рулем» с большинством полностью согласна (хотя со всеми – тоже): не зря же мы собрали огромное количество крутых туристических маршрутов по России. Рекомендуем ознакомиться и еще успеть захватить «пышное природы увяданье» в этом году.