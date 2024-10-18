Чем осень раздражает водителей? Интересные результаты опроса!
Осень вносит свои коррективы в процесс управления автомобилем. Меняется состояние дорожного покрытия, подступают утренние заморозки, становится меньше света, водители больше спешат и нервничают. А что осенью раздражает их больше всего? С этим вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber, и вот что они нам ответили.
Недосып вызывает раздражение всего у 6% автолюбителей из более чем 3 тысяч участников опроса. Около 7% напрягает холод, еще 8% сетуют на пасмурную погоду за окном. Более крупная группа – в 14% – это те, кого напрягают нервные люди, торопящиеся и не всегда корректно ведущие себя на дороге.
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Но самая большая часть респондентов (65%) – это автомобилисты, которые видят главную осеннюю проблему в дождях и грязи под колесами.
И действительно, не перестроив манеру управления автомобилем с учетом изменившихся дорожных условий, мы рискуем попасть в неприятную ситуацию. «За рулем» напоминает, что в межсезонье нужно особенно тщательно подходить к выбору дистанции, а также соблюдать ряд простых правил.
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