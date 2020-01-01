8 советов опытному водителю (то есть вам), как ездить в дождь

Как сушить тормоза, какую держать скорость и как безопасно обгонять — половину из этих лайфхаков не знают даже водители с большим стажем.

Включайте фары вместо ДХО

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Многие автомобилисты на современных бюджетных автомобилях, у которых дневные ходовые огни есть, а датчиков света и дождя нет, в ненастную погоду продолжают ехать, как ни в чем не бывало. Но ДХО видны в сильный ливень гораздо хуже, чем включенный ближний свет фар. И зачастую очень слабы китайские ДХО, повешенные на машину, на которой их в оригинале не было. Кроме того, вместе с фарами включатся задние габаритные огни, которые помогут увидеть машину водителям, движущимся за вами. Но н е стоит включать дальний свет, поскольку вы получите эффект белой пелены прямо перед капотом .

Туманки — в расход

В очень сильный дождь положено зажигать задние противотуманные огни. Только учтите, что это безопасно делать на автомобилях без передних противотуманок. Дело в том, что подрулевым рычагом вначале включаются передние противотуманные фары, а затем задние огни. А стекла противотуманок могут треснуть при попадании на них воды из луж . Так что порой приходится выбирать, что важнее — безопасность от наезда сзади или сохранность передних противотуманок.

Электрообогревы тоже нужны

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Мало того, что в дождь видимость дороги сильно ухудшается. Так еще стекла и зеркала норовят запотеть. Обязательно включайте обогрев заднего стекла и зеркал, а у кого есть, то и ветрового стекла.

Очень эффективно борется с запотеванием стекол включенный кондиционер. А если его нет, то остается включить отопитель, даже несмотря на теплую погоду. Физика проста. Даже очень влажный забортный воздух, нагревшись в отопителе, сильно теряет влажность и может сушить стекла. Важно, чтобы отверстия для выхода воздуха из салона, расположенные под задним бампером, не были перекрыты . В противном случае стекла будут запотевать очень сильно.

Скорость... поменьше

Много лет назад в журнале «За рулем» была опубликована статья под названием «В дождь не больше 70». С тех пор законы физики не изменились. Мокрый асфальт — все так же скользкий. Особенно, если он свежеуложенный. Да, автомобили стали получше, хотя некоторые древние модели или их прямые продолжатели до сих пор в строю. Поэтому на хороших дорогах, имеющих по несколько полос и качественное покрытие, я бы не советовал ездить в дождь быстрее 90 км/ч. И еще нужно немедленно корректировать скорость при переходе дождя в ливень .

Помните, что наиболее скользкая дорога — в начале дождя, когда частицы природной пыли, стертых шин и тормозных колодок, чуть смоченные, превращаются в очень скользкий слой.

Сушите тормоза

При движении по мокрой дороге тормозные диски и колодки намокают, а потому могут не обеспечить привычного замедления. В этом периодически убеждаешься, выезжая с автомойки. При первом нажатии на педаль тормозов как будто нет. Недаром у дорогих автомобилей встречается система автоматического подсушивания тормозов. При срабатывании датчика дождя тормозная система сама периодически едва заметно прижимает колодки, просушивая трущиеся поверхности. Владельцам не столь продвинутых автомобилей рекомендую почаще «притрагиваться» к педали тормоза .

Спросите у дальнобойщика

Если на узкой дороге собираетесь обогнать фуру, моргните дальним светом. Почти каждый адекватный водитель грузовика покажет вам правым указателем поворота, что обгонять можно, и левым, если это опасно . Тут надо понимать, что, в случае чего, его фура тоже станет участником аварии, а потому он — лицо заинтересованное.

Лужи — объезжаем

Очень глубокие лужи на загородных дорогах встречаются редко. Зато в городе, с его туннелями и рельефом «на семи холмах», глубокие лужи в сильный дождь образуются быстро. Опасностей может быть несколько.

При попытке быстро преодолеть лужу глубиной 0,4 метра и более поднявшаяся волна может попасть в воздухозаборник двигателя и вызвать гидроудар. Попавшая в цилиндр вода, как известно, несжимаема — это приводит к разрушению поршня или шатуна.

Если глубина достигает метра, то небольшую машину поток может просто унести.

В луже под водой могут скрываться любые препятствия — открытый колодец, промоина в асфальте или бетонный блок. Все это под грязной водой не видно.

Ослепляющая молния

Давно известно, что попадание молнии в автомобиль маловероятно и не приводит к опасным последствиям. Гораздо хуже, что ударившая впереди по курсу молния ночью может ослепить водителя. На несколько секунд есть шанс полностью потерять ориентацию. Стоит плавно снизить скорость и включить аварийную сигнализацию .

В темное время суток молния может ослепить на несколько десятков секунд. Будьте готовы тормозить и включить аварийку. Сможете найти кнопку аварийной сигнализации на ощупь?

Совет новичку

Если ездить в сильный ливень приходится нечасто, то самое простое — ехать за быстро двигающейся фурой . Опытный дальнобойщик будет держать безопасную скорость, а тормозной путь у легкового автомобиля все равно меньше, чем у «короля трасс».

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