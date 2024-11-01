Процедура возведения объектов экотуризма будет безбарьерной — готов проект закона

Совфед: Экофермы и глэмпинги получат землю по упрощенной процедуре

Процедуру получения земли для строительства объектов экотуризма в России предлагают сделать безбарьерной. С такой инициативой выступили в Совете Федерации.

Дело в том, что такие объекты расположены на землях сельхозназначения, на которых строительство запрещено законодательством. Для развития экотуризма в РФ Совет Федерации предлагает внести соответствующие поправки в законодательство.

В Госдуме тоже считают инициативу крайне важной, но предостерегают от поспешности при передаче сельхозземель инвесторам, не являющимся сельхозпроизводителями.

«Развитие экотуризма безусловно необходимо. Оно приносит дополнительный доход сельским жителям и пользуется популярностью среди горожан», – рассказал первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников.

Однако, нужны четкие критерии, в каких случаях и под какие проекты и обязательства можно разрешать перевод сельхозземель в другую категорию, убежден Плотников.

«Следует помнить, что, теряя сельхозземли, мы ставим под угрозу продовольственную безопасность страны», – предупреждает Плотников.

С тем, что такие критерии нужны, согласны и в Росреестре, в частности, статс-секретарь ведомства Алексей Бутовецкий указал на случаи, когда пригодные для аграриев сельхозземли выводятся из оборота посредством серых схем.

Бутовецкий считает, что заброшенные и заросшие земли в случае упрощенной процедуры их получения инвесторами могли бы стать важным фактором развития в стране агротуризма. А критерий экономической целесообразности их использования нужно прописать в законе. Соответствующий законопроект уже готовится, и не исключено, что он будет рассмотрен Госдумой уже в январе 2025 года.

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Источник: Парламентская газета