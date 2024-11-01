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«Дикая кошка» всё: бренд сосредоточится на выпуске электрокаров

Jaguar с 2025 года прекратит продажу новых автомобилей с ДВС

В истории автомобилестроения было немало примеров, когда известные бренды в силу разных причин навсегда уходили с рынка. Несмотря на многолетнюю историю, такая участь постигла Jaguar.

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Стало известно, что с 2025 года «дикая кошка» в Великобритании станет полностью электрической, а производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания прекратится. В частности, на родине бренда модели E-Pace, XE, XF и F-Type уже сняты с производства, и приобрести новый Jaguar с ДВС уже не получится. Хотя британцы смогут купить сертифицированные модели с пробегом.

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Продажа Jaguar F-Pace сворачивается и на других рынках, другими словами, владельцы Jaguar фактически станут частью эксклюзивного клуба: бренд откажется от конкуренции с BMW, Mercedes-Benz и Audi и переориентируется на Bentley и Aston Martin. Первый электрический Jaguar появится в 2025 году, он призван конкурировать с Porsche Taycan. А в 2026 году ожидается внедорожник на базе новой платформы Jaguar Electrified Architecture.

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Источник: motorillustrated.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 336
01.11.2024 
Фото:Unsplash
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