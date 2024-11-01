«Дикая кошка» всё: бренд сосредоточится на выпуске электрокаров

Jaguar с 2025 года прекратит продажу новых автомобилей с ДВС

В истории автомобилестроения было немало примеров, когда известные бренды в силу разных причин навсегда уходили с рынка. Несмотря на многолетнюю историю, такая участь постигла Jaguar.

Стало известно, что с 2025 года «дикая кошка» в Великобритании станет полностью электрической, а производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания прекратится. В частности, на родине бренда модели E-Pace, XE, XF и F-Type уже сняты с производства, и приобрести новый Jaguar с ДВС уже не получится. Хотя британцы смогут купить сертифицированные модели с пробегом.

Продажа Jaguar F-Pace сворачивается и на других рынках, другими словами, владельцы Jaguar фактически станут частью эксклюзивного клуба: бренд откажется от конкуренции с BMW, Mercedes-Benz и Audi и переориентируется на Bentley и Aston Martin. Первый электрический Jaguar появится в 2025 году, он призван конкурировать с Porsche Taycan. А в 2026 году ожидается внедорожник на базе новой платформы Jaguar Electrified Architecture.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: motorillustrated.com