Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

Москвич и Evolute — кто лучше продает электромобили?

За три квартала 2024 года Москвич и Evolute продали 1069 и 1043 электромобилей

Бренд Москвич за три квартала 2024 года показал пусть небольшой, но рост продаж, причем в том числе и по электромобилям. Дилеры смогли продать 1069 «электричек» (по другим данным – 1078), тогда как годом ранее было всего 288. Второй российский производитель электромашин Evolute за тот же период 2024 года выпустил 1043 единиц продукции.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Отметим, что в линейке Москвича есть только одна электрическая модель 3е, тогда как Evolute располагает четырьмя – седаном i-Pro и кроссоверами i-Jet, i-Joy, i-Sky. Год они начали ровно, в первом квартале продав 417 (Москвич) и 416 (Evolute) электрокаров, но втором липецкий завод вырвался вперед – перевес Эволюта составил 380 против 286 штук, напоминает источник.

Однако в третьем квартале, как видим по началу этой заметки, Москвич снова забрал лидерство. К слову, в прошлом году Evolute гонку с Москвичом уверенно выиграл, продав 2020 электромашин против всего 572 москвичевских. Кто будет лидером по итогам этого года?

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Пока же они идут вровень, каждый продал в 2024 году более тысячи электричек (напомним, «Москвич» выпускает копии JAC а Evolute – Dongfeng), тогда как у всех остальных брендов, продающих в РФ электрические легковушки, продажи в 2024 году до тысячи штук не дотягивают. Кроме одного: автосалоны, торгующие машинами Zeekr, вкупе смогли реализовать уже 6145 электромобилей! Это при том, что бренд не имеет официального представительства в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автостат, Автостат Инфо

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
Количество просмотров 132
01.11.2024 
Фото:Александр Рюмин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0