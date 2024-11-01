Москвич и Evolute — кто лучше продает электромобили?

За три квартала 2024 года Москвич и Evolute продали 1069 и 1043 электромобилей

Бренд Москвич за три квартала 2024 года показал пусть небольшой, но рост продаж, причем в том числе и по электромобилям. Дилеры смогли продать 1069 «электричек» (по другим данным – 1078), тогда как годом ранее было всего 288. Второй российский производитель электромашин Evolute за тот же период 2024 года выпустил 1043 единиц продукции.

Отметим, что в линейке Москвича есть только одна электрическая модель 3е, тогда как Evolute располагает четырьмя – седаном i-Pro и кроссоверами i-Jet, i-Joy, i-Sky. Год они начали ровно, в первом квартале продав 417 (Москвич) и 416 (Evolute) электрокаров, но втором липецкий завод вырвался вперед – перевес Эволюта составил 380 против 286 штук, напоминает источник.

Однако в третьем квартале, как видим по началу этой заметки, Москвич снова забрал лидерство. К слову, в прошлом году Evolute гонку с Москвичом уверенно выиграл, продав 2020 электромашин против всего 572 москвичевских. Кто будет лидером по итогам этого года?

Пока же они идут вровень, каждый продал в 2024 году более тысячи электричек (напомним, «Москвич» выпускает копии JAC а Evolute – Dongfeng), тогда как у всех остальных брендов, продающих в РФ электрические легковушки, продажи в 2024 году до тысячи штук не дотягивают. Кроме одного: автосалоны, торгующие машинами Zeekr, вкупе смогли реализовать уже 6145 электромобилей! Это при том, что бренд не имеет официального представительства в России.

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Источник: Автостат, Автостат Инфо