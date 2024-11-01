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Спрос на эти российские автомобили заметно вырос

«Москвич» на 4,4% увеличил продажи своих машин в России в октябре 2024 года

В октябре текущего года объемы продаж автомобилей Москвич в РФ увеличились на 4,4% относительно сентября и составили 2,4 тысячи единиц. За отчетный период было продано более 130 седанов Москвич 6 и более 100 электромобилей Москвич 3е. За первые десять месяцев года завод продал всего около 18 тысяч машин.

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Наряду с Москвичом 6 и Москвичом 3е завод также выпускает кроссоверы Москвич 3. На конец 2024 года намечено начало выпуска 7-местного кроссовера Москвич 8.

Относительно сентябрьских показателей продажи предприятия в октябре выросли почти на 150 единиц. Уточняется, что сентябре было продано 2252 автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 656
01.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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