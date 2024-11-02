Почему растут цены на автомобили — «разбор полетов» с автоэкспертом

Эксперт Мосеев назвал 3 основных фактора роста цен на авторынке России

Росту цен на новые автомобили в среднем на 5% предшествовали три основных фактора, и утилизационный сбор стал ключевым из них. Таким мнением поделился автоэксперт, экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев.

«С 1 октября этот платеж существенно возрос, а производители начали отыгрывать его еще в сентябре и продолжили в октябре. Они будут это делать в ноябре и декабре, потому что он еще полностью не отыгран, а с 1 января утилизационный сбор снова повышается», – объясняет эксперт.

Немаловажным фактором также является колебания валют, от курса которых зависят не только китайские автопроизводители, но и отечественный АВТОВАЗ. Дело в том, что часть комплектующих закупают у зарубежных производителей, напомнил Мосеев.

«Ключевая ставка не сильно влияет на ценообразование в китайском сегменте, влияет, что нельзя сказать о российских производителях», – подчеркнул специалист.

При этом Мосеев выразил уверенность, что рост цена на российском авторынке продолжится, но не будет скачкообразным.

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Источник: aif.ru