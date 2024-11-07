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Дождь, мокрый снег, около ноля – погода на разных трассах в ближайшие сутки

Автодор сообщил о сложных дорожных условиях на трассах М-1, М-4, М-11 и М-12

7 ноября государственная компания «Автодор» выложила очередную сводку по дорожным условиям на подконтрольных федеральных трассах – такие данные компания выкладывает регулярно. В этот раз автомобилистам стоит присмотреться к этой информации особенно внимательно – на значительной части территории РФ разыгралось межсезонье с присущими ему околонулевыми колебаниями температур.

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Погодные условия на трассах компании «Автодор», 7-8 ноября

  • На М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» в четверг днем и до утра пятницы, по прогнозу, дожди при околонулевой температуре.
  • На М-4 «Дон» в ближайшие сутки местами дожди и переход температуры через ноль ожидается в Московской и Тульской областях.
  • На М-11 «Нева» в Московской области сегодня и до утра пятницы местами дожди и около 0°С.
  • На М-12 «Восток» в ближайшие сутки в Московской области, по прогнозу, местами дожди; во Владимирской, Нижегородской областях, Чувашии и Татарстане ожидается мокрый снег с дождем.

Напомним, недавно Госавтоинспекция рассказала водителям, какие правила следует соблюдать за рулем в межсезонье, чтобы ваша дорога оставалась безопасной, – «За рулем» рекомендует ознакомиться с этой информацией.

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В свою очередь, в «Автодоре» советуют быть внимательными, избегать резких маневров на дорогах, следить за сообщениями на информационных табло, а в долгую поездку отправляться отдохнувшими и выспавшимися, делать остановки для разминки каждые 2-2,5 часа. Поесть, заправиться, сходить в туалет и передохнуть можно на одной из многофункциональных зон отдыха, которые есть на упомянутых трассах.

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Источник: Автодор

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 94
07.11.2024 
Фото:Unsplash
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