Это самый нереальный Brabus, что вы видели

Brabus представил 530-сильный автодом Big Boy 1200 с жилой площадью 30 кв.м

Известнейшее тюнинг-ателье Brabus регулярно радует нас проектами, находящимися на грани, за которой кончается здравый смысл, но в этот раз ребята превзошли сами себя. В сотрудничестве с бельгийской компанией STX Motorhomes они превратили обычный фургон Mercedes Actros в нечто вроде черного особняка на колесах. И назвали это Brabus Big Boy 1200.

«Мальчик» и впрямь получился большим: при 12 м в длину и 2,5 м в ширину он имеет 30 квадратных метров жилой площади и оснащен двумя выдвижными секциями по бокам, увеличивающими ширину спальни до 4,5 метров. Представили свой гараж? Так вот, спальня в этом Брабусе немного больше.

Поднявшись по выдвигающейся лестнице, вы сможете лицезреть кожаные перфорированные сиденья водителя и пассажира, кровать шириной 160 см, два кожаных дивана и премиум-ковер, что бы это ни значило. В отделке не обошлось без алькантары и дерева, ясен пень.

Скромный быт отправившихся в путешествие джентльменов скрасят спутниковая антенна, Wi-Fi-роутер, пара 43-дюймовых 4K-телевизоров, игровая консоль PS5 и аудиосистема премиум-класса. На кухне лаконично притулились двойная раковина, духовка, посудомоечная машина, кофемашина и полноразмерный холодильник. В еще один, поменьше, вы сможете положить вино. А коли приспичило, добро пожаловать в мраморный туалет с примыкающей к нему душевой кабиной.

Словом, жить можно. Но можно и ехать: Brabus Big Boy 1200 оснащен турбодизельной «шестеркой» с рабочим объемом 12,8 литра и отдачей в 530 л.с. Впрочем, гонки с другими Брабусами пока придется отложить: авторы проекта зачем-то ограничили максималку на 90 км/ч. Таких Big Boy 1200 собираются выпустить всего несколько штук, и за каждый просят, в общем-то, немного: 1,3 млн евро, то есть чуть более 137 млн рублей.

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Источник: Motor1