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Сколько стоит арендовать Tesla Cybertruck? Сравнили цены в Штатах и у нас!

«За рулем» сравнил цены на аренду пикапа Tesla Cybertruck в США и в России

Если вы живете в США и пока не можете позволить себе покупку Tesla Cybertruck (который в Европе хотят вообще запретить), теперь у вас есть возможность взять эпатажный электропикап в аренду. Tesla начала сдавать Сайбертраки в прокат – стандартная аренда на 3 года требует внесения залога 7,5-10,5 тысяч долларов, но можно выбрать вариант аренды на 2 года или на год.

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Обычный двухмоторный Cybertruck обойдется вам в сумму от 1068 до 1107 долларов в месяц в зависимости от предельного годового пробега – можно выбрать 10, 12 или 15 тысяч миль. Трехмоторная версия Cyberbeast дороже: от 1284 до 1338 долларов в месяц.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck

«За рулем» сравнил североамериканские цены на аренду Tesla Cybertruck с российскими. Мы нашли московский сервис, предлагающий электрический пикап в прокат, и изучили их прайсы. Итак, один день поездок на Сайбертраке в столице обойдется вам в 200 тысяч рублей, а все остальные цены – договорные.

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Сразу скажем, на год машину вам едва ли дадут: максимальный обозначенный срок – это «14+ дней». Что ж, считаем месяц московской аренды, исходя из суточной стоимости – получаем 6 млн рублей, или чуть более 61 тысячи долларов... Это немного больше, чем заводская аренда в Штатах, но вам наверняка дадут скидку.

Кстати, в США после окончания срока аренды нельзя выкупить автомобиль в личное пользование – Tesla обязует вас его вернуть. Придется копить на собственный: цены начинаются с 81 895 долларов за двухмоторный вариант и достигает 101 985 долларов за более мощный Cyberbeast.

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Источник: caranddriver.com, miracle-cars.ru

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
16.11.2024 
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