Как сэкономить заряд и продлить жизнь батареи электрокара — объясняем
Чтобы сэкономить на зарядке электрокара, можно использовать стационарную ночную зарядку или заряжать автомобиль на бесплатных станциях. Таким советом поделился автоэксперт Антон Мухин.
«Способ сэкономить – домашняя ночная зарядка, когда тариф на электроэнергию в полтора-два раза ниже дневного. К тому же, заряжая электрокар дома, можно контролировать потребление энергии с помощью интеллектуальных зарядных устройств или специальных приложений», – объяснил специалист.
Можно также с целью экономии отслеживать стоимость «топлива» и уменьшить потребление электроэнергии, подчеркивает Мухин. Этого можно достичь аккуратным вождением: без резких стартов и торможений.
Также необходимо обеспечить для электрокара комфортную температуру, прогревая его перед поездкой, причем только в гараже, а не на холоде. А в летний сезон во время жары охлаждать его заблаговременно.
«Аккумулятор лучше не разряжать «в ноль» и не заряжать на 100% – лучшим решением будет соблюдение баланса на уровне в 20-90%», – резюмирует эксперт.
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Источник: auto.mail.ru