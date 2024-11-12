Как сэкономить заряд и продлить жизнь батареи электрокара — объясняем

Автоэксперт Мухин перечислил способы экономии при зарядке электромобиля

Чтобы сэкономить на зарядке электрокара, можно использовать стационарную ночную зарядку или заряжать автомобиль на бесплатных станциях. Таким советом поделился автоэксперт Антон Мухин.

«Способ сэкономить – домашняя ночная зарядка, когда тариф на электроэнергию в полтора-два раза ниже дневного. К тому же, заряжая электрокар дома, можно контролировать потребление энергии с помощью интеллектуальных зарядных устройств или специальных приложений», – объяснил специалист.

Можно также с целью экономии отслеживать стоимость «топлива» и уменьшить потребление электроэнергии, подчеркивает Мухин. Этого можно достичь аккуратным вождением: без резких стартов и торможений.

Также необходимо обеспечить для электрокара комфортную температуру, прогревая его перед поездкой, причем только в гараже, а не на холоде. А в летний сезон во время жары охлаждать его заблаговременно.

«Аккумулятор лучше не разряжать «в ноль» и не заряжать на 100% – лучшим решением будет соблюдение баланса на уровне в 20-90%», – резюмирует эксперт.

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Источник: auto.mail.ru