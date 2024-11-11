Владельцам таких машин грозит 4-кратный транспортный налог — разбираемся в причинах

Владельцам гибридных авто в России начисляют повышенный транспортный налог

Российские владельцы гибридных автомобилей из-за действующей в России методики расчета мощности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и электромоторов вынуждены платить транспортный налог почти в четыре раза выше.

Примечательно, что ранее вице-премьер Денис Мантуров назвал производство гибридов стратегическим приоритетом для автопрома РФ, но вполне вероятно, что преференции распространятся только на модели отечественной сборки. Например, мощность гибридной Toyota RAV4 в Германии составляет 178 л. с., но ее владельцу в России налоговая база рассчитывается на основе 280 л. с., из-за чего налог на авто вырос почти до 43 тыс. рублей. Проблема с регистрацией мощности у гибридов в РФ усугубилась после ухода с рынка европейских автопроизводителей, сейчас она грозит и китайским авто.

У ГАИ нет единого подхода для оценки мощности гибридов, в Росстандарте также признали, что методики расчета для гибридов нет. А разъяснение Минфина предполагает суммирование мощностей для налоговых расчетов. В то же время Амурская область ввела налоговые льготы для гибридов, такой подход может стать решением проблемы, но с большой долей вероятности он распространится на гибриды только отечественной сборки.

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Источник: fontanka.ru