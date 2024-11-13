Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...
Названы причины, по которым китайские электрокары дешевле европейских
15 ноября
Названы причины, по которым китайские электрокары дешевле европейских
«Коммерсант»: китайцы контролируют выпуск...

Новый автомобиль за 1,5 млн рублей? Все верно, но есть нюанс

На рынке стартовали продажи нового Renault 5 по цене почти 1,5 млн рублей

Продажи нового электромобиля Renault 5 начались на рынке Европы. Цена новинки стартует от 13,9 тыс. евро (порядка 1,46 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Renault 5
Renault 5
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Дело в том, что речь идет о цене с учетом доступных государственных субсидий и налоговых вычетов. Без этих льгот стоимость модели в базовой комплектации составляет 23,921 тыс. евро (примерно 2,5 млн рублей).

Рекомендуем
Кроссоверы на немецкой платформе обновились и подорожали: что изменилось (и на чем сэкономили)

На начальном этапе Renault 5 предлагается с двигателем мощностью 150 л.с., аккумулятором на 52 кВт-ч и максимальным запасом хода до 410 км по стандарту WLTP.

Уже совсем скоро ожидается выпуск модификации с мотором мощностью 120 л.с. и аккумулятором на 40 кВт-ч, обеспечивающим 312 км хода. Кроме того, планируется выход бюджетной версии мощностью 95 л.с., продажи которой стартуют уже будущей весной.

Интерьер Renault 5
Интерьер Renault 5

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Цена базовой модели – 13,9 тыс. евро с учетом всех возможных скидок – включает субсидии до семи тысяч евро по программе MOVES III, а также различные налоговые льготы. Только срок действия этих программ закончится в конце текущего года, при этом будущие условия пока не определены.

Известно также, что Renault намерен расширить линейки R5 с новыми комплектациями Evolution, Techno, Iconic Cinq и специальной версией Roland-Garros.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Renault
Количество просмотров 2210
13.11.2024 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0