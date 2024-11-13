Новый автомобиль за 1,5 млн рублей? Все верно, но есть нюанс

На рынке стартовали продажи нового Renault 5 по цене почти 1,5 млн рублей

Продажи нового электромобиля Renault 5 начались на рынке Европы. Цена новинки стартует от 13,9 тыс. евро (порядка 1,46 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Renault 5

Дело в том, что речь идет о цене с учетом доступных государственных субсидий и налоговых вычетов. Без этих льгот стоимость модели в базовой комплектации составляет 23,921 тыс. евро (примерно 2,5 млн рублей).

На начальном этапе Renault 5 предлагается с двигателем мощностью 150 л.с., аккумулятором на 52 кВт-ч и максимальным запасом хода до 410 км по стандарту WLTP.

Уже совсем скоро ожидается выпуск модификации с мотором мощностью 120 л.с. и аккумулятором на 40 кВт-ч, обеспечивающим 312 км хода. Кроме того, планируется выход бюджетной версии мощностью 95 л.с., продажи которой стартуют уже будущей весной.

Интерьер Renault 5

Цена базовой модели – 13,9 тыс. евро с учетом всех возможных скидок – включает субсидии до семи тысяч евро по программе MOVES III, а также различные налоговые льготы. Только срок действия этих программ закончится в конце текущего года, при этом будущие условия пока не определены.

Известно также, что Renault намерен расширить линейки R5 с новыми комплектациями Evolution, Techno, Iconic Cinq и специальной версией Roland-Garros.

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Источник: 32cars.ru