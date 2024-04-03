Renault возродила недорогой, но культовый хэтчбек: вот что о нем известно

«За рулем» изучил электрический Renault 5 E‑Tech с запасом хода 400 км

С 1972 по 1985 год хэтчбек Renault 5 выпустили тиражом более 5,5 млн экземпляров. И вот французы возродили культовую модель в виде – разумеется! – электромобиля.

Современный Renault 5 с индексом E‑Tech создавали с душой. Дизайн по мотивам классической модели дополнили яркой палитрой, тремя возможными цветами крыши, стильным декором.

Новый Renault 5 примет «на борт» пятерых.

«Пятерка» Renault насчитывает 3,92 м в длину и 2,54 м между осями. Она на 90 мм короче Clio и, как уверяет официальное описание, комфортна для пятерых.

Джинсовая ткань для отделки салона полностью выполнена из переработанных ПЭТ-бутылок. В интерьере используются и другие материалы из продуктов вторичного использования.

Среди многочисленных стильных аксессуаров (почти все напечатаны на 3D-принтере) есть держатель для багета.

Предложено два варианта никель-марганцево‑кобальтовой тяговой батареи: 40‑ и 52‑киловаттные, обеспечивающие автономность до 300 и 400 км соответственно. Двигателей тоже два на выбор, мощностью 122 и 150 л. с. Со вторым разгон до 100 км/ч укладывается в 8 секунд.

Renault 5 E Tech

Renault 5 E‑Tech весит от 1350 до 1450 кг. Например, в базовой батарее всего 240 кг, а электромотор по сравнению с используемым на моделях Megane и Scenic сделали легче на 15 кг.

Стартовая цена обаятельного хэтча составит в Европе около 25 тысяч евро (порядка 2,5 млн рублей).

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