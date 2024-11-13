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«Шумахерам» понравится: гонять по автомагистралям можно будет со скоростью 150 км/ч

Депутаты ГД хотят увеличить разрешенную скорость на автомагистралях до 150 км/ч

Разрешенную максимальную скорость на автомагистралях хотят увеличить до 150 км/ч. Соответствующее обращение в МВД РФ подготовили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев.

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«Считаю необходимым рассмотреть инициативу о предоставлении права собственникам или владельцам автомобильных дорог устанавливать разрешенную скорость до 150 км/ч на дорогах, обозначенных знаком "Автомагистраль". Это позволит сократить время в пути для водителей, что может повысить общую эффективность использования дорожной инфраструктуры, улучшит пропускную способность автомагистралей, уменьшит количество заторов на дорогах, а также будет способствовать экономическому развитию регионов, связанных такими автомагистралями», – говорится в тексте документа.

В настоящее время разрешается повышение скорости для отдельных видов транспортных средств до 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком «Автомагистраль». При этом отмечается, что на некоторых участках магистралей, соответствующих высоким стандартам безопасности и оснащенных современными системами контроля дорожного движения, лимит скорости в 130 км/ч не отвечает техническим возможностям дорог и современным требованиям автовладельцев. Авторы инициативы убеждены, что качество высокоскоростных дорог позволяет безопасно ездить по ним со скоростью 150 км/ч.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 76
13.11.2024 
Фото:Depositphotos
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