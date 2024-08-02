Самые быстрые российские дороги: почему приходится платить за скорость

Эксперт «За рулем»: В РФ всего 6000 км скоростных дорог без светофоров

Строительство дорог – это всегда хорошо, особенно в нашей стране, где дорог всегда не хватало. А хороших – особенно.

Всего в России около 1,6 млн километров дорог (точно не знает никто), из которых около 1 млн км – дороги с твердым покрытием. Однако автомагистралей, которые позволяют проехать с высокой скоростью и без светофоров, не так много. Всего таких дорог с учетом вновь открытых – около 6000 км, из которых примерно половина платные.

Какие дороги открыли?

С середины июля трасса М-11 наконец стала непрерывной – был открыт северный обход Твери, и теперь не надо съезжать на бесплатную М-10. Обход сэкономит около 20 минут в дороге, но будет стоить 540 рублей для легковых автомобилей.

Если прошивать трассу насквозь – от МКАД до КАД – за легковую машину придется выложить от 3730 до 4550 рублей. Не скажешь, что это дешево, но многим доступно. Трафик по М-11 постоянно растет. А теперь от Санкт-Петербурга до Казани можно добраться без единого светофора по маршруту М-11 – ЦКАД – М-12.

Также был открыт платный обход города Тольятти. Теперь на эту скоростную дорогу можно свернуть, минуя Жигулевскую ГЭС, что дает до часа экономии времени в пути. Для легковых автомобилей цена проезда составит 270 рублей.

Почему надо платить

В самом деле: почему почти все новые быстрые дороги – платные?

Объяснений этому несколько. Но главное – это, конечно, деньги. Стоимость строительства одного километра современной автомагистрали приближается к миллиарду рублей. Но иногда даже дороже получается. Стоимость строительства трассы М-12 Москва – Казань составила 910 млрд рублей, а это 810 км. А дорог таких нужно много.

Нехватка автомагистралей оценивается как минимум в 10 тысяч км, а для комфортного и скоростного передвижения по стране нужно 35 тысяч км дорог первой технической категории.

Нетрудно посчитать, сколько потребуется инвестиций в такое масштабное строительство. Таких денег нет, поэтому приходится строить по частям. Но стройка идет за счет привлечения частных инвестиций – Автодор выпускает облигации, которые можно купить и быть причастным к развитию дорожной сети России, и даже заработать на этом.

Мэр Москвы объявил о строительстве трех новых платных дорог в городской черте. Так что и в городах мы всё чаще будем платить за проезд.

А как у них?

Скоростные дороги во многих странах мира строятся на платной основе – за счет привлечения частных инвестиций. В Италии 85% автомагистралей платные. Во Франции схожая картина. В Китае почти все первоклассные автомагистрали – платные.

Из этого можно сделать вывод, что многие страны, даже страны с развитой экономикой, не могут себе позволить строительство скоростных автомагистралей за бюджетный счет. И строят за счет частных инвесторов.

Поэтому, скорее всего, в будущем строительство скоростных автомагистралей будет осуществляться преимущественно за счет привлеченных средств инвесторов, а это означает, что они все будут платными.

С другой стороны, если речь идет о строительстве первоклассных дорог с возможностью альтернативного проезда, то это дело хорошее, позволяющее автовладельцам выбирать, по какой дороге ехать.

Но и «бесплатные» дороги тоже развиваются – ежегодно реконструируется несколько сотен километров федеральных трасс. Такими темпами скоро от Санкт-Петербурга до Владивостока можно будет доехать на автомобиле без единого светофора. И это хорошо.

Больше дорог – хороших и разных!

Недавно стало известно, что многодетным семьям могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам.