Что нужно сделать, чтобы в России были хорошие дороги — эксперты знают ответ

Шапарин: Качество строительства дорог в РФ должны контролировать Минтранс и МВД

Качество и технологию укладки дорожного покрытия в России необходимо контролировать, а подрядчики должны предоставлять гарантию на свою работу. Об этом заявили опрошенные эксперты автоотрасли.

Комментируя идею руководителя общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константина Крохмаля отказаться от восстановления старых дорог в пользу строительства новых, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов напомнил, что в РФ протяженность опорной сети дорог составляет 136 тыс. км стратегически важных трасс с высоким трафиком между регионами. Все они, за редким исключением, не нуждаются в перестройке, хотя капитальный ремонт нужен, подчеркивает Шкуматов.

«В настоящее время в России работает концепция, согласно которой новые скоростные автомагистрали строятся государственной компанией “Автодор” по принципу самоокупаемости, то есть эти дороги платные. Стоимость строительства одного километра современной автомагистрали уже превышает 1 млрд руб. (по смете трассы М-12). Если умножить 136 тыс. км на 1 млрд руб., мы получим 136 трлн руб. – колоссальную сумму, которую страна не может себе позволить», – объясняет эксперт.

Тем не менее, в России в качестве альтернативы есть платные скоростные дороги и бесплатные отремонтированные федеральные трассы.

«И это совершенно разумно и логично, в отличие от предложений сначала все разрушить, а затем построить новые дороги за 136 трлн руб.», – убежден Шкуматов.

Его мнение разделяет и вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он убежден, что качество дорожного покрытия должно соответствовать принятым нормативам.

«Понятно совершенно, что если у тебя нет денег на то, чтобы поддерживать состояние улично-дорожной сети, то ты не должен думать о строительстве новых дорог. Чтобы что? Чтобы эти дороги через несколько лет превратились в направления? Мы их начертили, а дальше что? Следовательно, просто необходимо увеличение финансирования, во-первых. А во-вторых, нужно посмотреть, как расходуются деньги», – подчеркивает вице-президент НАС.

Шапарин считает, что нужно контролировать качество и технологию укладки дорожного покрытия, а подрядчики должны обеспечивать гарантию на свою работу. Но дорожники не всегда соблюдают требования, поэтому за соблюдением качества при выполнении работ по строительству дорог необходим совместный контроль со стороны Минтранса и МВД, констатирует Шапарин.

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Источник: postnews.ru