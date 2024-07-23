Проезд по платным трассам будет бесплатным: рассказываем, кто получит льготу
Многодетные семьи в России нужно наделить правом бесплатного проезда по платным трассам. Соответствующее обращение в Правительство РФ направила глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Также предлагается освободить многодетные семьи от уплаты туристического налога. По словам Останиной, необходимо предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку. В ходе совещания экспертного совета комитета она подчеркнула, что соответствующие законопроекты отклонили, потому что решение этих вопросов находится в полномочиях глав субъектов.
«Мы напишем письмо в Правительство как решение сегодняшнего нашего экспертного совета. Пусть еще раз нам тогда скажут, дадут ответ, что это полномочия субъектов. Но мы понимаем сейчас, что указ президента – это все-таки унифицированный нормативный документ. Хотя бы многодетным в Год семьи мы можем же вот это право предоставить, куда бы они ни приехали», – убеждена парламентарий.
Напомним, ранее в Минпромторге выразили готовность рассмотреть вопрос о предоставлении льгот многодетным семьям при оформлении автокредита.
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Источник: Парламентская газета