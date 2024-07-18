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ИИ на службе дорожной инфраструктуры — безопасность на трассе обеспечит нейросеть

За комфорт водителей на трассе в обход Тольятти отвечает нейросеть от Телематики

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи дал старт движению на новой трассе в обход Тольятти. Это платный участок международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Безопасность передвижения и комфорт на трассе обеспечит новационный комплекс на основе искусственного интеллекта, созданный концерном «Телематика».

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Новая дорога в обход Тольятти из четырех полос протяженностью 99,3 км станет важнейшим участком и разгрузит трассу М-5 «Урал». Отмечается, что время между Москвой и Самарой сократится в два раза – с 16 до 8 часов.

Благодаря технологиям на основе искусственного интеллекта, разработанных концерном «Телематика», «умная» система призвана снизить на новом участке аварийность и обеспечить комфорт водителям.

Кроме того, нейросеть будет эффективно управлять дорожным движением, новейшие IT-системы обеспечат непрерывный мониторинг дорожной ситуации с автоматическим распознаванием инцидентов, а водителей проинформируют о состоянии дорожного полотна и всех возникших происшествиях.

По словам врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, при строительстве нового участка применены интеллектуальные транспортные системы исключительно российского производства.

«Запуск нового участка – обхода Тольятти позволит перенаправить транзитный поток и уменьшить пробки в городе, сократить путь до Москвы, а также повысить пропускную способность трассы М-5 Урал, что в итоге будет способствовать повышению транспортной доступности и связности нашего региона», – подчеркнул врио главы региона.

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Отмечается, что проезд по обходу Тольятти будет бесплатным, а после окончания ремонта на участке в районе Жигулевской ГЭС заработают пункты взимания платы (ПВП). На одном пункте будет семь полос, на двух других – по девять, каждый ПВП обеспечат быстрой полосой для работы в режиме транспондерной fast lane. Оплату на остальных можно будет произвести посредством транспондера, банковских карт или за наличный расчет.

Одновременно с обходом Тольятти РФ Владимир Путин открыл еще один новый участок М-11 «Нева» – обход Твери, интеллектуально-транспортная система которого тоже создана силами разработчиков концерна «Телематика».

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Источник: пресс-служба «Телематики»

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Светлана Тарасенко
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Количество просмотров 2
18.07.2024
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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