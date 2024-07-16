Маршрут федеральной трассы М-12 «Восток» охватит еще четыре региона России
Протяженность федеральной трассы М-12 «Восток» продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом представителям СМИ сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска, с обходом Тюмени и с обходом Омска. У нас это в планах дорожного строительства есть», – уточнил вице-премьер.
Запуск движения по трассе М-12 от Москвы до Казани состоялся в конце декабря 2023 года. Маршрут трассы протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашской Республике и Республике Татарстан.
В ноябре прошлого года Правительство РФ утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Согласно проекту, общая протяженность трассы М-12 «Восток» от Москвы до Тюмени составит примерно 1961 километр.
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Источник: ТАСС
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