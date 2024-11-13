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«Электрички» в РФ: Evolute падает, Zeekr в топе... Кто их вообще берет?!

«Автостат»: российские продажи новых электромобилей в октябре снизились на 21%

Сразу ответим на вопрос из заголовка: в течение октября 1349 россиян стали обладателями новых электромобилей. То есть даже в преддверии зимы «электрички» имеют некоторый спрос, хотя и на 21% меньший, чем месяцем ранее. При этом ввозимые параллельным импортом электромобили Zeekr продолжают пользоваться наибольшей популярностью: за октябрь их купили 604 человека.

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Москвич – на втором месте, но с очень заметным отставанием: официальные дилеры продали лишь 196 машин. На третьей позиции, тоже далеко позади, – китайская Ora, 74 единицы за октябрь. Кроме них в топ-5 оказались Avatr и Volkswagen – 51 и 38 машин соответственно. При этом липецкий Evolute из пятерки бестселлеров вылетел, хотя прежде неизменно в ней присутствовал, отмечает источник.

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Так почему у «электричек» минус 21% по продажам в октябре? Скажете, закономерный спад, наигрался с ними россиянин? Как бы не так! По итогам 10 месяцев 2024 года в стране продано 15 310 новых (с возрастом до 3 лет) автомобилей на электротяге – это аж на 46% больше, чем в январе-октябре 2023-го. Мало того, это в принципе больше, чем за весь прошлый год, когда продали 14 089 электромашин. Другое дело, что популярность гибридов растет куда быстрее, чем электромобильная...

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 111
13.11.2024 
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