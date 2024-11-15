Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена

В России появился в продаже электрокар из Японии Toyota bZ3 за ₽3,7 млн

На российский авторынок вышел новый электроседан из Японии Toyota bZ3, и он оказался дешевле конкурентов. В частности, один из дилеров просит за новинку от 3,73 млн рублей.

Toyota bZ3

Модель bZ3 2024 года выпуска оснащена электродвигателем мощностью 184 л.с., запаса хода на одном заряде батареи хватает до 517 км. В списке оснащения комплектации Elite PRO заявлены: адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, система адаптивного освещения дороги, датчики дождя и света, мультимедийная система с ЖК-экраном, навигация, а также беспроводная связь Bluetooth и голосовое управление. Экстерьер седана отличается роскошным элегантным дизайном, автомобиль получил 18-дюймовые диски и люк на крыше.

Toyota bZ3

Безопасность водителю и пассажирам обеспечивает система предотвращения столкновений, система помощи при экстренном торможении, датчик давления в шинах и набор подушек безопасности, включая коленную подушку для водителя. Кроме того, есть система управления дальним светом, светодиодные фары и задняя камера для удобства парковки.

Toyota bZ3

Габариты Toyota bZ3 составляют 4725/1835/1475 мм, размер колесной базы – 2880 мм. Интерьер bZ3 отличается от других моделей Toyota. В салоне установлен 12,3-дюймовый «парящий» центральный экран мультимедиа.

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Источник: speedme.ru