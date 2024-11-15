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Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена

В России появился в продаже электрокар из Японии Toyota bZ3 за ₽3,7 млн

На российский авторынок вышел новый электроседан из Японии Toyota bZ3, и он оказался дешевле конкурентов. В частности, один из дилеров просит за новинку от 3,73 млн рублей.

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Toyota bZ3
Toyota bZ3

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Модель bZ3 2024 года выпуска оснащена электродвигателем мощностью 184 л.с., запаса хода на одном заряде батареи хватает до 517 км. В списке оснащения комплектации Elite PRO заявлены: адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, система адаптивного освещения дороги, датчики дождя и света, мультимедийная система с ЖК-экраном, навигация, а также беспроводная связь Bluetooth и голосовое управление. Экстерьер седана отличается роскошным элегантным дизайном, автомобиль получил 18-дюймовые диски и люк на крыше.

Toyota bZ3
Toyota bZ3

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Безопасность водителю и пассажирам обеспечивает система предотвращения столкновений, система помощи при экстренном торможении, датчик давления в шинах и набор подушек безопасности, включая коленную подушку для водителя. Кроме того, есть система управления дальним светом, светодиодные фары и задняя камера для удобства парковки.

Toyota bZ3
Toyota bZ3

Габариты Toyota bZ3 составляют 4725/1835/1475 мм, размер колесной базы – 2880 мм. Интерьер bZ3 отличается от других моделей Toyota. В салоне установлен 12,3-дюймовый «парящий» центральный экран мультимедиа.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Avito
Количество просмотров 30
15.11.2024 
Фото:Avito
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