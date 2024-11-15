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Нарушение прав пассажиров — сенатор о связи овербукинга с качеством авиаперевозок

В Совфеде хотят на законодательном уровне запретить авиакомпаниям овербукинг

В законодательстве России необходимо дать четкое определение термину «сверхбронирование билетов» на авиарейсах (овербукинг), а также ввести запрет на подобные действия со стороны авиаперевозчиков. Обращение с такой инициативой от сенатора Совета Федерации Айрата Гибатдинова направлено министру транспорта Роману Старовойту.

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«Прошу сообщить позицию, возглавляемого вами ведомства относительно возможности внесения в законодательство термина "сверхбронирование билетов" и его нормативный запрет, увеличения штрафных санкций за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира», – говорится в тексте документа.

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Гибатдинов также подчеркивает, что необходимо рассмотреть возможность введения прямых компенсаций пострадавшим от овербукинга на авиарейсах пассажирам «в размере 25% сверх стоимости билета в качестве неустойки».

В настоящее время пострадавший пассажир может получить компенсацию только при обращении в суд, а без судебного иска компании возмещают ущерб «очень неохотно, констатирует сенатор.

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Овербукинг фактически нарушает права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствует о недобросовестности авиаперевозчика, убежден Гибатдинов. Из-за такой правоприменительной практики размеры штрафов мизерны в сравнении с прибылью авиакомпаний, а процесс получения компенсации осложняется бюрократией, резюмирует сенатор.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 22
15.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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