1341 л.с., необычный кузов: каким будет первый электромобиль Lamborghini

Компания Lamborghini представит первый электрокар в кузове купе GT

Компания Lamborghini рассматривает возможность выпуска новой модели в нетипичном формате кузова: четырехместное купе GT.

Новинка будет электрической, ее создадут на основе концепта Lanzador. Внешне авто напоминает традиционные модели Lamborghini, но имеет увеличенный клиренс и посадочную формулу 2+2.

Lamborghini еще в 2023 году сообщила о намерении выпустить модель Lanzador. По планам, ее мощность будет равна 1341 л.с., а выпуск стартует в 2028 году.

Теперь в компании уточняют, что новинка появится в конце 2020-х или в начале 2030-х годов. Она станет первым электрокаром марки.

Электрокар Lamborghini в кузове купе GT

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Источник: Motor1.com