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Россиянам рассказали, как подготовить авто к дальнему путешествию зимой

Эксперт Телегин рассказал о подготовке машины к дальней поездке зимой

Заместитель директора по сервису компании «Рольф» Егор Телегин назвал простые правила подготовки машины к зимней поездке. Так, следует нанести на стекла «антидождь». Это покрытие улучшит обзор и снизит расход незамерзайки.

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Также необходимо запастись средствами, которые помогут выбраться из сугроба или с сильно обледенелой дороги. Это лопата, цепи на колёса или ленты противоскольжения.

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Телегин советует заблаговременно проверить состояние щеток стеклоочистителя, а также покрышки на предмет повреждений и прочих дефектов.

Также необходимо иметь при себе адекватный запас технических жидкостей: масла и зимней «незамерзайки» (с учётом температуры).

Бывалые путешественники советуют чаще заправляться в пути и никогда не оставлять бак почти пустым. Если мотор дизельный, в машине должна быть зимняя присадка, так как неизвестно какое топливо на трассе, подытожил эксперт.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 29
17.11.2024 
Фото:Unsplash
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