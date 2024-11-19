Туристам из России обещают безопасный отдых вопреки политическим событиям

В Министерстве туризма Абхазии заверили, что республика безопасна для отдыхающих

Все гостиницы в Абхазии продолжают функционировать, для отдыхающих ситуация в республике не представляет никакой угрозы, а внутриполитические процессы не отразятся на отдыхающих. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства туризма Абхазии.

«Внутриполитические процессы, происходящие сегодня, никак не отразятся на отдыхе туристов, находящихся в Республике Абхазия. Все соглашения с туроператорами остаются в силе, а инфраструктура для отдыха продолжает функционировать в обычном режиме. Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке», – говорится в тексте заявления абхазского ведомства.

Напомним, Минэкономразвития РФ 15 ноября рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а туристическому бизнесу – приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением страны. Кроме того, туроператорам рекомендовано не штрафовать туристов за отмену поездок в Абхазию и изменение условий предоставления туруслуг.

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Источник: tass.ru