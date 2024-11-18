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Москвичи протестуют против строительства новых платных трасс в столице

Мэрия Москвы ищет инвесторов для строительства новых дорог

Власти российской столицы приступили к рассмотрению заявок от возможных инвесторов для возведения новых платных трасс в городе. Проект по строительству новых «платников» в Москве обойдется в 230 млрд рублей.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Самая дорогая дорога будет идти от Ленинградского шоссе до «Москва-Сити» вдоль линии МЦК. Ее строительство обойдется в 149 млрд рублей.

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Старт работ запланирован на 2025 год, строительство продлится 4-6 лет. Москвичи и некоторые депутаты выступили против инициативы, отмечая, что она навредит экологии города. Так, представители партии «Зеленые» обратились в Минприроды и в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы с просьбой проверить, законно ли проектирование трасс. В ведомстве в ответ заявили, что проект планировки дороги еще не утвержден и основания для реагирования пока нет.

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Источник: Коммерсант

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 28
18.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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