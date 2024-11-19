Россияне смогут отправлять сообщения другим водителям через Госуслуги

В ГД РФ предложили связываться с мешающими проезду водителями через Госуслуги

Вице-спикер ГД Владислав Даванков («Новые люди») и депутат Антон Ткачев направили главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву предложение о том, что в Госуслуги нужно добавить функцию отправки сообщений автовладельцам, мешающим проезду других машин.

Так, предлагается внедрить отправку сообщений автовладельцу по его номерному знаку посредством портала Госуслуг или создать возможность осуществления защищенных звонков с использованием портала.

Планируется, что такие звонки и сообщения будут обезличены для защиты обеих сторон. Депутаты считают, что нововведение позволит оперативно информировать автовладельцев, мешающих проезду другим водителям. Также новшество позволит уменьшить нагрузку на полицейских и сотрудников службы эвакуации.

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Источник: ТАСС