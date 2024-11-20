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Правительство защитит АВТОВАЗ от зарубежных конкурентов

Глава Минпромторга анонсировал пакет мер по защите автопрома РФ

Правительство намерено защитить АВТОВАЗ и других отечественных производителей от давления импорта в легковых сегментах, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

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Он отметил, что особенно это касается сегментов B, B+, традиционных сегментов АВТОВАЗа и тех сегментов, в которые они планируют заходить. Для защиты предполагаются регуляторные и таможенно-тарифные меры.

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Алиханов заметил, что индексация утильсбора 1 октября и дальнейшее его повышение создают существенные возможности для развития автопрома России.

По итогам текущего года российский автогигант планирует произвести более 520 тыс. машин, что станет лучшим результатом для компании за последние 15 лет.

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Источник: Интерфакс

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
20.11.2024 
Фото:Depositphotos
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