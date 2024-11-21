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На этот каток в зимние праздники едут семьями — его длина составляет почти 1 км

Россиянам перечислили самые популярные в РФ направления для новогоднего отдыха

Казань и Петербург являются одними из самых привлекательных направлений для отдыха в период новогодних праздников. Об этом рассказала руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в компанию «Слетать.ру») Ксения Андрианкова.

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«Казань становится настоящим магнитом для туристов в новогодние праздники. Помимо исторических и культурных достопримечательностей, город предлагает множество зимних развлечений. В январе можно посетить уникальные фестивали, такие как фестиваль самодельных саней "Сани Казани" и кулинарный фестиваль "КышДаКар"», – перечислила специалист.

Для семейных прогулок и любителям активного отдыха Андрианкова рекомендует променад по Кремлевской набережной, с которой открывается живописный вид на один из самых длинных катков в России. Его протяженность составляет почти километр, и это отличное место для времяпрепровождения, катания на коньках. А после активностей можно согреться горячим чаем в многочисленных кафе.

«Санкт-Петербург также является привлекательным направлением для зимнего отдыха, особенно для тех, кто интересуется архитектурой и культурными достопримечательностями. Главные праздники и мероприятия проходят на Дворцовой площади, где устанавливается гигантская елка, привлекающая множество туристов и местных жителей», – подчеркивает эксперт.

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Одним из излюбленных мест горожан и гостей Северной столицы является каток у Флагштока на берегу Финского залива – он самый крупный в городе. Из-за популярности этой локации билеты для посещения рекомендуется бронировать заранее, резюмирует Андрианкова.

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Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 20
21.11.2024 
Фото:Unsplash
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