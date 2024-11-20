Рассекречена внешность кроссовера от «Росатома»
«Росатом» зарегистрировал патентные изображения электрокроссовера, они опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности.
Патентообладателем является АО «Юматекс», входящее в состав госкорпорации. Уточняется, что кроссовер будет электрическим, его кузов выполнен из композитных материалов.
В августе «Юматекс» зарегистрировал марку Voyt. В марте текущего года под ней был представлен проект унифицированной линейки электрокаров, модель шасси с хребтовой рамой и полноразмерный макет электромобиля с кузовом типа «фургон».
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Источник: ФИПС