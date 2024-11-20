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Рассекречена внешность кроссовера от «Росатома»

Госкорпорация «Росатом» запатентовала изображение кроссовера Voyt

«Росатом» зарегистрировал патентные изображения электрокроссовера, они опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности.

Электрокроссовер Voyt
Электрокроссовер Voyt
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Патентообладателем является АО «Юматекс», входящее в состав госкорпорации. Уточняется, что кроссовер будет электрическим, его кузов выполнен из композитных материалов.

Электрокроссовер Voyt
Электрокроссовер Voyt

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В августе «Юматекс» зарегистрировал марку Voyt. В марте текущего года под ней был представлен проект унифицированной линейки электрокаров, модель шасси с хребтовой рамой и полноразмерный макет электромобиля с кузовом типа «фургон».

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Источник: ФИПС

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Ушакова Ирина
Фото:ФИПС
Количество просмотров 15
20.11.2024 
Фото:ФИПС
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