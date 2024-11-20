Рассекречена внешность кроссовера от «Росатома»

Госкорпорация «Росатом» запатентовала изображение кроссовера Voyt

«Росатом» зарегистрировал патентные изображения электрокроссовера, они опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности.

Электрокроссовер Voyt

Патентообладателем является АО «Юматекс», входящее в состав госкорпорации. Уточняется, что кроссовер будет электрическим, его кузов выполнен из композитных материалов.

Электрокроссовер Voyt

В августе «Юматекс» зарегистрировал марку Voyt. В марте текущего года под ней был представлен проект унифицированной линейки электрокаров, модель шасси с хребтовой рамой и полноразмерный макет электромобиля с кузовом типа «фургон».

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ФИПС