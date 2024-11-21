Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга

В России в 2025 году трасса М-12 будет продлена от Казани до Екатеринбурга

В 2025 году автодорогу М-12 планируется продлить от Казани до Екатеринбурга, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Появился новый маршрут, появилось новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут. И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год – к Тюмени», – сказал он.

Вице-премьер прибавил, что по трассе из Москвы в Казань за истекший год проехали примерно 42 млн пассажиров.

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Источник: ТАСС