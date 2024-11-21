Флагманский 7-местный кроссовер оснастили уникальной фишкой: старт продаж в 2025-м

Hyundai рассекретил 7-местный кроссовер Ioniq 9 с поворотными креслами

Автоконцерн из Южной Кореи Hyundai обнародовал информацию о новом флагманском кроссовере электрической модельной линейки – Ioniq 9. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Hyundai Ioniq 9

«Ioniq 9 будет представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе и поступит в продажу в Корее и США в первой половине 2025 года; выход на рынки Европы и других стран запланирован позднее», – говорится в распространенном сообщении Hyundai.

Hyundai Ioniq 9

В салоне кроссовера семь мест в три ряда, автомобиль создан на базе платформы E-GMP, разработанной специально для электромобилей. Флагманский кроссовер оснащен тяговой батареей емкостью 110,3 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 620 км. Отмечается, что для заряда от 10 до 80% емкости достаточно 24 минуты на станции быстрой зарядки.

Интерьер Hyundai Ioniq 9

Отличительной фишкой кроссовера являются поворотные сиденья. Кресла второго и третьего рядов поворачиваются, и пассажиры могут сидеть лицом друг к другу. Опция доступна только во время стоянки.

Интерьер Hyundai Ioniq 9

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Источник: hyundai.news/eu