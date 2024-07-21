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Hyundai готовит новый большой трехрядный внедорожник: что о нем известно?

Hyundai Ioniq 9 станет аналогом Kia EV9 и электрической альтернативой Palisade

В этом году Hyundai представит новый большой трёхрядный внедорожник, который станет альтернативой популярному Palisade, но с электрическим «сердцем». Модель под названием Hyundai Ioniq 9, как ожидается, станет близким родственником Kia EV9, и, по сути, электрической версией Palisade.

Hyundai Ioniq 9
Hyundai Ioniq 9
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Hyundai официально подтвердила, что большой электрический внедорожник увидит свет уже в этом году, а продажи начнутся в 2025 году.

Тестирование Hyundai Ioniq 9 на дорогах США продолжается уже несколько месяцев. Хотя дизайнеры скрывают внешний вид автомобиля, все указывает на то, что он будет похож на концептуальный Ioniq Seven 2021 года.

Hyundai Ioniq 9, как ожидается, будет построен на платформе E-GMP, той же, что и Kia EV9. Hyundai может заимствовать у Kia EV9 как заднеприводные версии с мощностью 215 л. с., так и полноприводные модификации с 379 л. с.

Hyundai Ioniq 9
Hyundai Ioniq 9

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Ioniq 9, как и Palisade, будет предлагать просторный салон с тремя рядами сидений, обеспечивая комфортное размещение семьи или компании друзей. Переход на электрическую платформу E-GMP позволит Hyundai Ioniq 9 стать экологически чистым и экономичным автомобилем. Hyundai Ioniq 9 вступит в борьбу с такими моделями, как Tesla Model X, Ford Mustang Mach-E, Rivian R1S и другими представителями сегмента премиальных электрических внедорожников.

Hyundai Ioniq 9
Hyundai Ioniq 9

Источник: Motor1

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

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Лежнин Роман
Фото:Motor1
21.07.2024
Фото:Motor1
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