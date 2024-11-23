Россия поможет Острову Свободы — наши машины отправят для таксопарка

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Таксопарк Кубы пополнят отечественными автомобилями «Москвич»

Поставки отечественного автомобиля «Москвич» начнутся на Кубу, первая партия для местного таксопарка будет состоять из 50 экземпляров. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«Москвичи» должны стать для кубинцев неплохим подспорьем, потому как современных транспортных средств в стране практически нет. Первое, на что обращает внимание любой, кто впервые оказывается на Кубе, – автомобили, будто приехавшие прямиком из американских 1950-х. По дорогам колесят разноцветные «Шевроле» или «Форды», которые давным-давно не выпускаются», – рассказал вице-премьер.

По словам латиноамериканского эксперта Луиса Море, до революции остров был излюбленным местом отдыха обеспеченных американцев. Машины активно закупались в США. Но в 1959 году после свержения режима, американцы и другие западные страны ввели против Кубы санкции. Поставки машин стали под запретом, поэтому кубинцам приходится ремонтировать те «колеса», которые есть.

Американские машины сегодня составляют примерно треть кубинского автопарка, остальное – это «Жигули», «Москвичи», «Волги», «ЗИЛы», которые поставлял СССР в качестве братской помощи.

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Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 23
23.11.2024 
Фото:АГН Москва
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