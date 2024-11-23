Россия поможет Острову Свободы — наши машины отправят для таксопарка

Таксопарк Кубы пополнят отечественными автомобилями «Москвич»

Поставки отечественного автомобиля «Москвич» начнутся на Кубу, первая партия для местного таксопарка будет состоять из 50 экземпляров. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Москвичи» должны стать для кубинцев неплохим подспорьем, потому как современных транспортных средств в стране практически нет. Первое, на что обращает внимание любой, кто впервые оказывается на Кубе, – автомобили, будто приехавшие прямиком из американских 1950-х. По дорогам колесят разноцветные «Шевроле» или «Форды», которые давным-давно не выпускаются», – рассказал вице-премьер.

По словам латиноамериканского эксперта Луиса Море, до революции остров был излюбленным местом отдыха обеспеченных американцев. Машины активно закупались в США. Но в 1959 году после свержения режима, американцы и другие западные страны ввели против Кубы санкции. Поставки машин стали под запретом, поэтому кубинцам приходится ремонтировать те «колеса», которые есть.

Американские машины сегодня составляют примерно треть кубинского автопарка, остальное – это «Жигули», «Москвичи», «Волги», «ЗИЛы», которые поставлял СССР в качестве братской помощи.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: aif.ru