Tesla будет продвигать на мировой авторынок поставщиков №1 из Китая

Tesla заключила более 400 контрактов с китайскими поставщиками первого уровня

Производитель электрокаров Tesla заключил контракты с более чем 400 поставщиками первого уровня в Китае, более 60 из них входят в глобальную систему поставок, пишут зарубежные СМИ.

В рамках второй Китайской международной выставки в Пекине (CISCE) Tesla представляет Model Y, Model 3, робота-гуманоида и несколько компонентов, произведенных в Китае. Американский производитель будет сотрудничать с китайскими поставщиками для создания более безопасных и эффективных продуктов, а также надеется вывести на международный рынок больше местных поставщиков, пишут СМИ со ссылкой на источник в Tesla.

Отмечается, что более 95% компонентов для завода Tesla в китайском Шанхае поставляются местными производителями. Построенный в 2019 году завод Tesla является первым полностью иностранным проектом по производству автомобилей в КНР. В среднем на заводе Tesla Giga в Шанхае с конвейера каждые 30 секунд сходит готовый автомобиль.

В первом полугодии 2024 года завод Tesla Giga в Шанхае поставил 676 тысяч автомобилей – это 52,24% от мировых поставок Tesla за первые три квартала текущего года.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в октябре Tesla China продала 68 280 автомобилей, в том числе 27 795 на экспорт. По итогам октября 2024 года американский производитель продал в Китае 40 485 автомобилей – это самый низкий показатель с апреля. В период с января по октябрь текущего года Tesla продала 500 685 автомобилей в КНР, увеличив продажи на 8,29% по сравнению с 2023 годом.

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Источник: cnevpost.com